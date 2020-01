Der Jahresauftakt lief an vielen Börsen nach Maß. Vor allem an der Wall Street läuft es weiter. Bleiben das die Top-Märkte 2020? Was hält Christoph Zwermann von den EM? Und welche skandinavischen Märkte, die 2019 relativ schwach gelaufen sind, sieht er Potential und warum?

Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard an der Börse Frankfurt.