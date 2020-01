Die Woche aus Sicht unserer Börsenkorrespondenten

Die Märkte bleiben in Hab-Acht-Stellung aber der große Run bleibt aus. Das Teilhandelsabkommen ist unterschrieben, allerdings mit Dringlichkeit auf die nächste Verhandlungsrunde zwischen den USA und China. Außerdem haben die US-Banken die Berichtssaison eingeläutet - Die meisten mit Erfolg. Welche Themen und Einzelwerte in dieser Woche noch bewegen erklären Ihnen Johanna Krämer und Viola Grebe in unserem Format "Die Woche"