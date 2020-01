Marktidee: SAP.

Seit Oktober hat SAP ein neues Führungsduo. Die beiden Manager setzen auf eine umfassende personelle Neuordnung. An der Börse kommen die Maßnahmen offenbar gut an. Die Aktie von SAP brach am Freitag aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus und markierte ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht besteht noch Potenzial auf der Oberseite. Die Ziele stehen bereits fest.