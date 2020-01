DAX steigt auf neues Jahreshoch

Vom neuen Jahreshoch am vergangenen Freitag fehlten dem DAX lediglich 40 Punkte bis zum Allzeithoch. Am Ende schloss er bei 13.526 Punkten. Was Sie in der neuen Handelswoche erwarten können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideas Daily TV.

