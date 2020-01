In dieser Sendung bringen wir beide Ansätze gemeinsam vor die Kamera: Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel sowie Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, diskutieren im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, in welche Richtung der Markt in nächster Zeit weiter laufen könnte. Wie weit geht die US-Rallye noch und warum hinkt der Dax dabei hinterher? Mehr dazu in der vollständigen Sendung.