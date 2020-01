Coronavirus belastet weiter die Märkte

Die Ausbreitung des Coronavirus und Gewinnmitnahmen haben gestern dem DAX zugesetzt. Am Ende schloss der deutsche Leitindex bei 13.388 Punkten. Was für den letzten Tag der aktuellen Handelswoche erwartet wird, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.

