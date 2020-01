Marktidee: Dialog Semiconductor

Die Aktie von Dialog Semiconductor bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. In diesem Jahr korrigiert der Kurs allerdings bisher. Gestern fiel das Papier auf ein Zwei-Monats-Tief und damit in die Nähe einer wichtigen Unterstützungszone. Aus technischer Sicht besteht die Hoffnung auf eine Erholungsbewegung.