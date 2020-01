DEUTSCHE BANK mit riesen Verlust! (Ist sie noch zu retten?)

Die negativen Schlagzeilen bei der Deutschen Bank reißen nicht ab. Nach der fragwürdigen Ernennung von Sigmar Gabriel als Aufsichtsratsmitglied haben nun die Zahlen für 2019 eine neue Dimension erreicht. 5,7 Milliarden € Verlust in 2019. Das ist das fünfte Jahr in Folge in dem die Skandal Bank aus Frankfurt Miese schreibt. Wie geht es mit der Bank weiter? Ist sie nun über dem Berg oder steht das Schlimmste noch bevor? Diese Fragen mit einem Ausblick liefert ihn heute Marc Friedrich.