Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf verunsicherte Märkte mit Angst vor einer Coronavirus-Ausbreitung, US-Zahlen, Stimmungsindikatoren, startender Berichtssaison in Deutschland und einer ernüchternden Notenbanksitzung. Was der Markt daraus gemacht hat und was nächste Woche ansteht, mehr dazu im Video.