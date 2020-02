Marktidee: Alstria Office

Die Aktie von Alstria Office weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Auch aktuell sind die Bullen am Ruder. Am Freitag sprang der Kurs auf ein neues Allzeithoch. Aus technischer Sicht könnte es noch weiter nach oben gehen. Die nächsten Ziele stehen bereits fest.