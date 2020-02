Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Der Konzern hat im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz abgeliefert und ist damit zum erfolgreichsten E-Autobauer der Welt aufgestiegen.

Bei den Verkäufen steht Wirecard heute an erster Stelle. Ein Medienbericht über eine angeblich fehlende Lizenz in Singapur hatte die Aktie von Wirecard am Montag kurzzeitig unter Druck gebracht. Inzwischen hat sich das Unternehmen zu der Meldung geäußert und Entwarnung gegeben. Man sehe keine Probleme wegen der neuen Lizenzpflicht.