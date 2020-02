600 Punkte in vier Tagen - na, wer sagt es denn. Corona-Sorgen scheinen in den Hintergrund zu treten! Im Blick: Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die Berichtssaison ist in vollem Gange und die meisten Unternehmen liefern. Schauen wir auf Infineon, Siemens, aber auch Tesla...