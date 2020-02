Marktidee: Tesla

Die Aktie von Tesla hat in den vergangenen Wochen eine unfassbare Performance hingelegt. Am Dienstag kratzte der Kurs sogar an der Marke von 1.000 US-Dollar. Seitdem geht es abwärts. Aus technischer Sicht deutet vieles auf eine Ausdehnung der Korrekturphase hin. Entsprechende Zielmarken stehen bereits fest.