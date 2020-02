CORONAVIRUS außer Kontrolle? (kommt jetzt der Crash?)

Ist der Coronavirus eine Gefahr für die Weltwirtschaft? Ist er eingedämmt und das Schlimmste liegt hinter uns oder sind wir noch ganz am Anfang? Kann man den offiziellen Angaben und Zahlen noch trauen? Wie ist die Situation in China tatsächlich? Kann die kommunistische Regierung eventuell sogar am Virus scheitern und gestürzt werden? Wird uns die ganze Wahrheit über den Coronavirus in den Medien berichtet? All das beantwortet Marc Friedrich.