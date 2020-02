Tesla - die Wette auf die Zukunft!

Tesla ist in den letzten Wochen stark in Bewegung gekommen. Erfreuliche Quartalszahlen sorgten für einen Antrieb, welche die Rally bis auf einem Niveau von 900 USD einleiteten. Mit welchen Möglichkeiten Investoren am Aktienkurs von Tesla partizipieren können, erfahren Sie im Gespräch zwischen Anouch Wilhelms und Friedhelm Tilgen.

Quelle: n-tv Zertifikate