In dieser Ausgabe geht es um das Coronavirus, den DAX, den Dow Jones und um die Aktien von Lufthansa, Daimler, Leoni, Tesla, BYD, Varta, JinkoSolar und Nel.

Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden besonders stark gefallenen DAX-Werte Lufthansa und Daimler, um das Leoni-Debakel, die relative Stärke von Tesla und BYD, die gescheiterten Erholungsversuche bei Varta, die erstklassigen Perspektiven für JinkoSolar und um den norwegischen Wasserstoff-Zock Nel.



