"Man kann bisher noch gar nicht so richtig abschätzen, wie die Auswirkungen sind", meint der Marktstratege mit Blick auf den Coronavirus.

Trotzdem rät Lipkow in der aktuellen Situation bestimmte Branchen zu meiden. Vor allem die Tourismus- und Luftfahrtwerte seien aktuell mit Vorsicht zu genießen. Grundsätzlich sollten sich Anleger aber auf die Lauer legen. Viele Unternehmen, die nichts mit China zu tun hätten, seien in Sippenhaft genommen worden, so der Experte.

Wie der Experte über die Entwicklung bei den Rohstoffen und Edelmetallen denkt, erfahren Sie in der folgenden Sendung.