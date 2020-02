Die Minenaktien gerieten in den Sog der Standardaktien. Das Motto: Panik. Niemand möchte mehr risikobehaftetet Assets haben. Gekauft wurden vermeintlich sichere Häfen wie der Schweizer Franken oder auch der japanische Yen. Und dann geschah noch etwas an der Börse in Toronto, das die Panik noch verstärkte.

Der Goldpreis startete gestern noch einigermaßen fest in den Handel, doch die Minenaktien konnten diesen Aufwärtstrend nicht mitgehen. Sie knickten im Tagesverlauf immer weiter ein. Der Druck verstärkte sich noch einmal, als es am Nachmittag in Kanada zu Problemen beim Handel an der TSX gekommen ist. Technische Probleme seien schuld gewesen. Der Handel wurde schließlich 40 Minuten früher beendet. Das wiederum hat einige Anleger dazu veranlasst, Aktien über die OTC zu verkaufen - dort aber ist der Handel in der Regel nicht sehr liquide. Am Ende stand ein Minus von sieben Prozent beim HUI. "Das war einer der schwärzesten Tage in der jüngeren Geschichte", sagte Markus Bußler.