Wir haben eine Pandemie! Wie sind die Zahlen aus China zu bewerten? Ist dort das Schlimmste tatsächlich vorbei? Was ist mit Südkorea, Italien und dem Iran? Was können Sie jetzt tun um sich zu schützen? Wie werden Notenbanken und Politik reagieren und was müssen Sie daraus für Schlüsse ziehen? All diese Fragen beantwortet Ihnen heute Marc Friedrich im Video.