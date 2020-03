Keine nachhaltige Erholung beim DAX!

Für den letzten Handelstag in dieser Woche rechnet man mit einem schwächeren Start. Aufgrund der Notstandserklärung in Kalifornien sind die Börsen in den USA unter Druck geraten. Darüber hinaus sind die Vorgaben aus Asien ebenfalls im roten Bereich und ziehen somit den DAX vorbörslich ins Minus.

