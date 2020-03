CORONA ist der AUSLÖSER nicht der GRUND (Ausgangssperre bald in Deutschland?)

Der Crash ist da! Das Coronavirus stürzt die Börsen in den Abgrund und die Welt in die Rezession. Daraus wird wahrscheinlich sogar eine globale Depression. Die nächsten Wochen sind entscheidend und werden zeigen wohin die Reise geht. Was Sie jetzt schon machen können um sich mental, gesundheitlich und finanziell vorzubereiten erklärt Ihnen heute Marc Friedrich. Dieses Video ist derartig wichtig, dass Marc Friedrich Sie bittet es mit Ihrem Umfeld zu teilen.