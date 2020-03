Schwarzer Montag, schwarzer Donnerstag, Freitag der 13. - trotzdem Aktien kaufen?

Es sind wilde Zeiten an den Börsen. Der Coronavirus sorgt weltweit für einen beispiellosen Kursrutsch. Der Börsenpunk sieht drei Gründe für den Crash. Gleichzeitig rät er gelassen zu bleiben und gute Gelegenheiten aufzugreifen. Frei nach dem alten Börsenmotto: "Buy the fear, sell the greed".

Folgende Aktien werden im Video besprochen: Walt Disney (WKN: 855686), Ørsted (WKN: A0NBLH), Royal Caribbean (WKN: 886286), Carnival (WKN: 120100), Paul Hartmann (WKN: 747404), Novavax (WKN: A2PKMZ), Mercadolibre (WKN: A0MYNP), Hoya (WKN: 856625).

Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk