Marktidee: S&P 500.

Der S&P 500 hatte am 19. Februar noch ein Rekordhoch markiert. Danach setzte ein Abverkauf ein, der immer mehr an Dynamik gewann. Mittlerweile befindet sich der S&P 500 in einem Bärenmarkt. Am Freitag kam es zu einem Pullback bis ans Tief aus dem Februar 2019. Bei einem Tagesschluss darüber würde sich das Chartbild zumindest leicht aufhellen.