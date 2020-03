DAX: Schlimmster Wochenverlust seit 2008

Der deutsche Leitindex verlor in der letzten Handelswoche mehr als 20 Prozent. Neben den politischen Maßnahmen kündigte die US-Notenbank FED wieder neue Leitzinssenkung an. Jedoch scheint die Stimmung sich an den Börsen nicht zu verbessern.

