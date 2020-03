PANIK bei den NOTENBANKEN weltweit (Insolvenzverschleppung)

Wir erleben gerade das größte Notenbankexperiment in der Geschichte. Die Insolvenzverschleppung geht weiter. Die Notenbanken drucken immer mehr Geld, als ob es kein Morgen gibt uns senken die Zinsen. Die FED sogar auf 0 %. Damit ist eine weitere Prognose unsererseits eingetroffen. Immer verzweifelter werden die Aktionen der Notenbanken weltweit. Jetzt soll sogar Helikoptergeld kommen. Was das ist, was dies für Sie bedeutet und wie sie Ihr Vermögen jetzt noch schützen können erfahren Sie in einem neuen Video von Marc Friedrich!