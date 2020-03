Wirecard, Airbus und Daimler

Unter den Käufen finden sich heute beispielsweise die Papiere von Wirecard. Die Aktie legt am Dienstag im freundlichen Gesamtmarkt deutlich zu. Das Unternehmen hat eine neue Kooperation mit dem mexikanischen Finanzinstitut Banca Afirme bekanntgegeben. Bei den Verkäufen steht Daimler auf Platz 4. Der Autobauer hatte betont, trotz Auswirkungen der Corona-Krise bei seinen Dividendenplänen zu bleiben. Staatshilfen zieht der DAX-Konzern aktuell nicht in Erwägung. Die Aktie kann am Dienstag deutlich zulegen.