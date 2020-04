Freiheits- und Eigentumsrechte bedroht! Sozialismus droht! (Interview Horst Lüning)

Wie geht es wirtschaftlich weiter? Wie tief kann der DAX fallen? In was sollte man jetzt investieren und wann kann man wieder Aktien kaufen? Ist Gold und Bitcoin interessant? Wie sehr sind unsere demokratischen Freiheitsrechte sowie unsere Eigentumsrechte durch die Krise in Gefahr? All dies besprechen heute Horst Lüning von Whisky.de und Marc Friedrich in diesem spannenden Video.