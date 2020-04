ENDE des Immobilienbooms, die Blase platzt! (Margin call)

Auf tausendfachen Wunsch kommt meine Einschätzung zu Immobilien. Lohnt es sich noch eine Immobilie zu kaufen? Oder sollte man lieber warten - oder gar verkaufen? Haben wir eine Immobilienblase in Deutschland?Ist diese Immobilienblase schon geplatzt oder droht sie bald zu platzen? Was macht man wenn man einen Immobilienkredit hat? Wie ich den Immobilienmarkt sehe beantworte ich heute in einer neuen Folge finanzielle Intelligenz. Viel Spaß!