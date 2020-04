"Frag Marc!" Die wichtigsten FRAGEN der COMMUNITY zu Gold, Bitcoin, Immobilien, Kredite und Co.

In dieser Folge "FRAG MARC" stellt sich Marc Friedrich den häufigsten Fragen unserer Community. Warum man jetzt Immobilien verkaufen und Gold kaufen sollte, wieso das Geld nicht auf das Konto gehört und Privatkredite so schnell wie möglich getilgt werden sollten, erfahren Sie in dieser neuen Folge "FRAG MARC".