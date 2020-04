Wie sieht unsere ZUKUNFT (nach der KRISE) aus?

Was erwartet uns? Was kommt nach dieser Krise? Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie kann man jetzt die Weichen für eine finanzielle Unabhängigkeit stellen? Wir stehen vor dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte. Wer jetzt richtig agiert wird zum großen Gewinner gehören. In diesem tiefgreifenden, philosophischen ja, fast schon spirituellen Interview werden viele wichtige Fragen gestellt und beantwortet. Viel Spaß und frohe Ostern!