Was passiert am 13. Mai? (Bitcoin Halving)

Die Bayern LB geht von einem fairen Wert von 90.000 $ pro Bitcoin aus. Wie kommt sie darauf? Sie hat das Stock to Flow Modell als Grundlage herangezogen. Was ist das? Wie funktioniert es und was bedeutet eigentlich das Bitcoin Halving? Soll man jetzt noch ein Bitcoin investieren? All diese Fragen beantwortet Ihnen heute Marc Friedrich in einer neuen Folge finanzielle Intelligenz.