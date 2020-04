Marktidee: Amazon.

Kaum ein Unternehmen hat die Corona-Krise so gut überstanden wie Amazon. Die Aktie kam kurzzeitig zwar auch unter Druck, zog in den vergangenen Wochen aber mächtig an. Gestern markierte das Papier wieder einmal ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht wird ein Rücksetzer wahrscheinlicher. Trotzdem gibt es auch auf der Oberseite neue Ziele.