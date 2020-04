Hoffnung auf Normalität lässt Märkte aufatmen

Der Dax nimmt Kurs auf die Marke von 10.700 Punkten. Auch an der Wall Street zeichnet sich eine weitere Erholung ab. Beim Ölpreis ist jedoch keine Besserung in Sicht - der Preis der Ölsorte WTI fällt auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren - Sollte die ausbleibende Ölnachfrage den Investoren Sorgen machen? - Mehr dazu erfahren Sie in diesem Marktüberblick.