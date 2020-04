Marktidee: Software AG

Die Software AG hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Der Gewinn brach zwar deutlich ein, trotzdem kamen die Ergebnisse an den Märkten sehr gut an. Die Aktie war mit einem Plus von mehr als fünf Prozent stärkster Wert im MDAX. Dabei sprang der Kurs über eine wichtige Marke. Aus technischer Sicht ergeben sich damit neue Ziele auf der Oberseite.