Zertifikateexperte Anouch Wilhelms von der Société Générale blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" auf den Goldpreis, der trotz des guten Laufs der letzten Zeit in US-Dollar von seinen Rekordständen noch ein Stück entfernt ist. Wie man in Gold investieren kann und was man dabei beachten muss: Mehr dazu im Interview.