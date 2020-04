Die Quartalsberichte der einzelnen Unternehmen sorgten teilweise für positive Überraschungen. Doch das schwierige zweite Quartal steht bevor. Marktexperte Christoph Zwermann glaubt nicht an einen zweiten Rücksetzer der Märkte, ähnlich wie in der Finanzkrise. Rechnet jedoch auch mit Rücksetzern im Mai. Welche Indizes Nachhol-Potenzial haben, wer aktuell von der Corona-Krise profitiert und welche Marken Sie im Auge behalten sollten, erfahren Sie in diesem Interview.