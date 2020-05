Marktidee: Wirecard

Die Aktie von Wirecard ist in der vergangenen Woche ordentlich durchgeschüttelt worden. Am Dienstag rutschte das Papier um 26 Prozent ab. Aus technischer Sicht dürften kurzfristig auch weiterhin die Bären am Ruder bleiben. Im Fokus steht eine wichtige Unterstützungszone.