Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktien von Wirecard. Die Bafin nimmt den Ende April veröffentlichten Sonderbericht der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG unter die Lupe. Bei den Verkäufen steht Siemens an zweiter Stelle.Hier gab es heute Zahlen. Siemens konnte sich der Corona-Krise nicht entziehen. Die Zahlen und Fakten kann am Markt allerdings gut an, besonders die Ankündigung zur Ausgliederung von Unternehmensbereichen.