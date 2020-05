Der DAX im Aufwind - wie die meisten internationalen Börse - aber wofür eigentlich? Geht das nicht zu schnell, zu viel? Schauen wir weiter in die Zukunft: Sind die globalen Lieferketten in Gefahr? Ist die heimische Produktion wieder die Alternative? Oder ist eine Lockerung derzeit auch ein Druckmittel von Firmen? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.