Wirecard habe im Zuge der Sonderprüfung viel Porzellan zerschlagen. Jetzt müsse der Konzern beweisen, ob er aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe, so der Marktstratege.

Unterdessen geht in Deutschland die Bilanzsaison weiter. In dieser Woche waren gleich mehrere DAX-Konzerne an der Reihe. Lipkow bewertet die Lage bei den Versorgern positiv. Die Stahlbranche werde von der Corona-Krise dagegen hart getroffen.

Außerdem geht es im folgenden Interview um den Bitcoin, das große Interesse von Investoren an ProSiebenSat.1, den Überlebenskampf der Tourismus- und Reisebranche und die Übernahmespekulationen um Grubhub durch Uber.