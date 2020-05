Oft werden Konjunktur- und Unternehmensnews in ihrer katastrophalen Aussage an den Börsen ignoriert. Und dann wieder ein Kurseinbruch. Was bremst die Märkte - wenngleich einige ihre Corona-Kursverluste schon in der Breite wettgemacht haben? Hieße eine zweite Corona-Welle unter all den Lockerungen auch eine zweite Verkaufswelle an den Börsen? Wie passt man sich der aktuellan Börsenlage an? Fragen von Antje Erhard an Dirk Heß, Citigroup.