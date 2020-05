„KFM Finanz-Kompakt“ – Ihre Videoreihe zum Thema Mittelstand und Mittelstandsanleihen - Folge 2

KFM Deutsche Mittelstand AG Finanzdienstleister

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist auf die Analyse und die Auswahl von Investments in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS analysieren die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG permanent nahezu jeden einzelnen Emittenten. So verfügen sie in einem wachsenden Markt über ein großes Know-how und sind in der Lage, die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Risikoprofil herauszufiltern. Weitere Informationen über die KFM Deutsche Mittelstand AG finden Sie unter: kfmag.de und deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/.

