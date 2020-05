Das Minimal-Ziel für diese Korrektur sei bereits erreicht worden, meint Markus Bußler. Er sieht weiterhin Chancen, dass diese Bewegung den Goldpreis über die 1.800-Dollar-Marke tragen kann.

Der Markt war insbesondere bei Silber etwas heiß gelaufen gewesen. Zudem gebe es im Bereich von 17 bis 18,30 Dollar gleich zahlreiche Widerstände, die der Silberpreis überwinden muss. "Dass wir einen Rücksetzer sehen werden, war also nicht auszuschließen gewesen." Allerdings spreche weiterhin vieles dafür, dass Silber den Anstieg fortsetzen und in den nächsten Wochen den Bereich von 20 Dollar anlaufen wird. "Die vergangenen Tage dürften jedem gezeigt haben, wie schnell es bei Silber gehen kann." Spannend wird sicherlich, wie sich Gold und Silber rund um die US-Präsidentschaftswahl verhalten. 2016 gerieten die Edelmetalle in einen Abwärtsstrudel. Blüht im laufenden Jahr ein ähnliches Szenario?