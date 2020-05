Marktidee: AUD/USD.

Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar in einem langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte das Währungspaar bis auf ein 17-Jahres-Tief. Dort startete eine Erholungsrally. Die Rally beförderte die Notierung nun an eine wichtige horizontale Widerstandszone, wo sich derzeit auch die 200-Tage-Linie befindet. An diesem Widerstandscluster prallte der Kurs im gestrigen Handel ab. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur ist auch mit Blick auf die zuletzt abnehmende Schwungkraft erhöht.