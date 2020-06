Kommt der Bürgerkrieg? (USA zerbricht)

Der tragische Tod von George Floyd hat zu massiven Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt. Leider wird nicht nur friedlich demonstriert sondern es kommt auch zu Plünderungen und massiven, gewalttätigen Ausschreitungen. In vielen Städten herrscht Anarchie und Chaos. Was sind die wahren Auslöser, Hintergründe und wie geht es weiter? Was muss man jetzt machen um sich vorzubereiten.