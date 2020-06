"Jeder Versuch, aus der ultralockeren Geldpolitik wieder auszusteigen, ist gescheitert - und wird scheitern", sagt Markus Bußler. Diese unglaubliche Geldflut dürfte auf mittlere Sicht zu einer Entwertung der Währungen führen.

Aus fundamentaler Sicht sei das Umfeld für Gold nie besser gewesen. Sicher: Aktuell fehle die Inflation (noch). Doch es deutet einiges darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Quartalen/Jahren zum Thema werden dürfte. Der Goldpreis scheine seine mehrwöchige Konsolidierung beenden zu wollen. "Typisch wäre ein weiterer Rücksetzer in den kommenden Tagen", sagt Markus Bußler. Allerdings befinde sich die Korrektur allem Anschein nach in den letzten Zügen. Es kann durchaus sein, dass die Edelmetalle ihre Korrektur früher als erwartet beenden. Silber konnte bislang den 17,20/17,30-Dollar-Bereich verteidigen und bleibt damit auch auf der kurzen Zeitebene in einem bullishen Setup.