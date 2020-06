Damit versucht der DAX sich am letzten Handelstag der Woche an einer zaghaften Erholung nach seinen deutlichen Verlusten vom Vortag. Am Donnerstag war zwar Feiertag in einigen Bundesländern, an der Börse wurde dennoch gehandelt. Und es ging deutlich abwärts für den DAX: -4,5 Prozent. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank verschreckte Investoren. Dazu kommt die wieder präsentere Angst vor einer zweiten Corona-Infektions-Welle.