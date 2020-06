12.000 Punkte und noch mehr...? Flatex-Marktüberblick

Der Dax erobert nach einem holprigen Wochenauftakt die 200-Tage-Linie zurück. Ist damit der Weg frei für 13.000 Punkte und mehr? Darüber und welche Rolle der so genannte Hexensabbat am Freitag für die Märkte spielt und wie man sich darauf vorbereitet, erfahren Sie in diesem Interview.