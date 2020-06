US-Tech-Werte als Vorbild für deutschen Finanzmarkt? - DAX-Analyse

Kleine Rücksetzer beim DAX werden in der Erholungsrallye zum Einstieg genutzt. Letzte Woche knackte der Deutsche Leitindex fast die 13.000 Punkte. Dann kam der Rücksetzer - Grund zur Hoffnung für alle, die die schnelle Erholungsrally verpasst haben? Darüber und was derzeit die US-Tech-Werte raketenartig durch die Decke schießen lässt, erfahren Sie in dieser DAX-Analyse mit Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank.