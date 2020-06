Marktidee: Zalando

Zalando steht in dieser Woche gleich mit mehreren Nachrichten in den Schlagzeilen. Zum einen machte ein Großaktionär Kasse. Zum anderen gab der Konzern gestern Abend einen erfreulichen Ausblick auf den Verlauf des zweiten Quartals. Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer Korektur innerhalb eines Aufwärtstrends. Anleger sollten deshalb sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite bestimmte Marken im Auge behalten.